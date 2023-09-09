Гидрометцентр Татарстана предупредил о дожде и ветре до 20 м/c в воскресенье

В начале недели дождливая погода сохранится. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 10 сентября на территории республики будет облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ветер порывами может достигать до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время составит от +5 до +10 градусов, в дневное - до +21 градуса.

В начале недели, 11 и 12 сентября, дождливая погода сохранится. Скорость ветра составит от 6-11 метров в секунду. Столбики термометров покажут от +5 до +20 градусов.

Ранее стало известно, когда в Татарстане все объекты будут готовы к началу отопительного сезона.

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