Гидрометцентр Татарстана предупредил о дожде и ветре до 20 м/c в воскресенье

В начале недели дождливая погода сохранится.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 10 сентября на территории республики будет облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ветер порывами может достигать до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время составит от +5 до +10 градусов, в дневное - до +21 градуса.
В начале недели, 11 и 12 сентября, дождливая погода сохранится. Скорость ветра составит от 6-11 метров в секунду. Столбики термометров покажут от +5 до +20 градусов.
Ранее стало известно, когда в Татарстане все объекты будут готовы к началу отопительного сезона.
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