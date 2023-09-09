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НовостиОбщество9 сентября 2023 12:33

Глава Минпромторга РТ предложил решить дефицит кадров доступным жильем

Таким образом намерены привлекать потенциальных работников из соседних регионов
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Министр подчеркнул, что эффективное развитие отраслей промышленности невозможно без стратегических подходов.

Министр подчеркнул, что эффективное развитие отраслей промышленности невозможно без стратегических подходов.

Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко предложил решение проблемы нехватки кадров. По словам министра, привлечь потенциальных работников из соседних регионов в республику можно «быстрым» доступным жильем.

В пример Коробченко привел компанию КАМАЗ, которая запланировала к 2025 году построить для своих сотрудников шесть домов арендного типа. Вместе с тем компания Haier построила на свои средства современное общежитие на 900 человек со столовой, магазином и спортзалом.

Министр также подчеркнул, что эффективное развитие отраслей промышленности невозможно без стратегических подходов, включающих социальную обеспеченность работников, сообщает пресс-служба раиса.

Напомним, ранее в Татарстане директор предприятия незаконно выписывал себе премии.

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