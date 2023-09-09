Глава Минпромторга РТ предложил решить дефицит кадров доступным жильем

Министр подчеркнул, что эффективное развитие отраслей промышленности невозможно без стратегических подходов. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко предложил решение проблемы нехватки кадров. По словам министра, привлечь потенциальных работников из соседних регионов в республику можно «быстрым» доступным жильем.

В пример Коробченко привел компанию КАМАЗ, которая запланировала к 2025 году построить для своих сотрудников шесть домов арендного типа. Вместе с тем компания Haier построила на свои средства современное общежитие на 900 человек со столовой, магазином и спортзалом.

Министр также подчеркнул, что эффективное развитие отраслей промышленности невозможно без стратегических подходов, включающих социальную обеспеченность работников, сообщает пресс-служба раиса.

Напомним, ранее в Татарстане директор предприятия незаконно выписывал себе премии.

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