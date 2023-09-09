В Татарстане директор предприятия незаконно выписывал себе премии

Директор выписал себе незаконные премии 13 раз. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Директор МУП «Служба капитального строительства Тукаевского муниципального района» обвиняется в присвоении денежных средств. Уголовное дело передали в суд.

По версии следствия, с 2019 по 2023 год руководитель без разрешения и согласования с исполкомом района выписывал себе премии. Он 13 раз издал незаконные приказы о поощрении себя по случаю праздников, итогам работы за отчетный период времени, а также без повода. Ущерб возглавляемому предприятию оценивается в 300 тысяч рублей.

Противозаконные действия были выявлены сотрудниками СУ СКР и УЭБиПК МВД по Татарстану в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Обвиняемый причастность к совершению преступления полностью признал, а ущерб возместил.

Напомним, ранее в Домодедово казанца отстранили от работы из-за жалоб об издевательствах над пассажирами.

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