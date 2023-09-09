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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 10:38

В Татарстане директор предприятия незаконно выписывал себе премии

Директор МУП «Служба капитального строительства Тукаевского района» предстанет перед судом
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Директор выписал себе незаконные премии 13 раз.

Директор выписал себе незаконные премии 13 раз.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Директор МУП «Служба капитального строительства Тукаевского муниципального района» обвиняется в присвоении денежных средств. Уголовное дело передали в суд.

По версии следствия, с 2019 по 2023 год руководитель без разрешения и согласования с исполкомом района выписывал себе премии. Он 13 раз издал незаконные приказы о поощрении себя по случаю праздников, итогам работы за отчетный период времени, а также без повода. Ущерб возглавляемому предприятию оценивается в 300 тысяч рублей.

Противозаконные действия были выявлены сотрудниками СУ СКР и УЭБиПК МВД по Татарстану в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Обвиняемый причастность к совершению преступления полностью признал, а ущерб возместил.

Напомним, ранее в Домодедово казанца отстранили от работы из-за жалоб об издевательствах над пассажирами.

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