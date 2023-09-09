В Казани отреставрируют ратушу и театр им. Качалова

Оба здания являются объектами культурного наследия. Фото: Мэрия Казани

В столице Татарстана отреставрируют здание театра им. Качалова и Казанскую ратушу. На эти цели планируют выделить 32,9 миллиона и 51 миллион рублей соответственно. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Оба здания являются объектами культурного наследия. Согласно документам, для Казанской ратуши закупят мебель и отремонтируют тротуары. В театре заменят мансардные окна, двери, отреставрируют фасад и кровлю, закупят металлодетекторы. Работы должны завершить до 12 декабря 2023 года.

Ранее в Казани стартовали субботние сельскохозяйственные ярмарки.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram