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НовостиОбщество9 сентября 2023 7:11

В Казани отреставрируют ратушу и театр им. Качалова

На эти цели хотят выделить 83,9 миллиона
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Оба здания являются объектами культурного наследия.

Оба здания являются объектами культурного наследия.

Фото: Мэрия Казани

В столице Татарстана отреставрируют здание театра им. Качалова и Казанскую ратушу. На эти цели планируют выделить 32,9 миллиона и 51 миллион рублей соответственно. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Оба здания являются объектами культурного наследия. Согласно документам, для Казанской ратуши закупят мебель и отремонтируют тротуары. В театре заменят мансардные окна, двери, отреставрируют фасад и кровлю, закупят металлодетекторы. Работы должны завершить до 12 декабря 2023 года.

Ранее в Казани стартовали субботние сельскохозяйственные ярмарки.

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