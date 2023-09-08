Забирали у медработников зарплату: В Татарстане главбух, бывшие замглавврача и и.о. главврача пойдут под суд за махинации

Речь идет о прикарманенных 2,1 миллиона рублей. Фото: Александр ГЛУЗ

Завершено расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий в больнице Муслюмовского района. Перед законом за это ответят действующий главбух медучреждния, а также бывшие замглавврача и и.о. главврача, сообщает следственный комитет Татарстана.

«Все материалы уже направлены в суд для дальнейшего рассмотрения», - также отметили в ведомстве.

Как полагает следствие, с 2017 по 2021 года обвиняемые под надуманным предлогам забирали у сотрудников больницы часть зарплаты. Утверждается, что от этого пострадали 25 медиков. Им был причинен ущерб на более чем 2,1 миллиона рублей. После возбуждения уголовного дела по данному факту замглавврача и и.о. главврача суд отстранил от исполнения должностных обязанностей.

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