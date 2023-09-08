В Казани ожидают приезд председателя КНР Си Цзиньпина

Предполагается, что политик приедет в столицу Татарстана на заседание глав государств БРИКС. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В следующем году в Казани пройдет съезд глав государств БРИКС. Точная дата проведения этого мероприятия пока не назначена. Пока только определен месяц – октябрь. В то же время во время форума «РОСТКИ», который проходит в эти дни в столице Татарстана, раис региона Рустам Минниханов выразил уверенность, что на сессию БРИКС в Казань во главе китайской делегации приедет председатель КНР Си Цзиньпин.

«Мы активно готовимся к проведению БРИКС в Казани. Уверен, участие китайской делегации во главе с товарищем Си Цзиньпином пройдет на самом высоком и результативном уровне», -заявил на пленарном заседании форума «РОСТКИ» Рустам Минниханов.

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