В Татарстане с 1 января 2024 года повысится размер платы за детский сад

От родительской платы освобождены дети-инвалиды, сироты и малыши с туберкулезной интоксикацией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане с 1 января 2024 года повысится размер родительской платы за детский сад. Стоимость услуг в среднем увеличится на 149 рублей (+4%), сообщает Минобрнауки республики.

Цена будет зависеть от вида учреждения, режима работы и возраста ребенка. Так, в общеразвивающих группах с 10,5 часовым пребыванием ребенка от трех до семи лет родительская плата составляет 3,8 тысячи рублей. С нового года она увеличится на 144 рубля.

Кроме того, от родительской платы освобождены дети-инвалиды, сироты и малыши с туберкулезной интоксикацией. На 50% снижена цена для многодетных семей. Также родители имеют компенсацию в размере 20% на первого ребенка, на второго - 50%, третьего и более - 70%.

Напомним, ранее в Татарстане утвердили размер социальных выплат на 2024-2026 годы.

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