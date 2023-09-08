Мэр Казани может спеть в караоке песню Feduk «Хлопья летят наверх»

По словам Метшина, в караоке он начинает с отечественных песен и завершает современными. Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин может спеть в караоке песню рэпера Feduk «Хлопья летят наверх» и «Там, где клен шумит». О своих музыкальных предпочтениях он сообщил во время пресс-конференции фестиваля «СоТворение».

По словам Метшина, в караоке он начинает со старых песен и завершает современными. Не все текста ему бывают понятны, но есть очень хорошие. Также он исполнил пару строчек из песни Feduk «Хлопья летят наверх».

Отметим, открытие фестиваля «СоТворение» состоялось 8 сентября. Для посетителей организуют выступления артистов из восьми стран. Мероприятие пройдет у «Чаши».

Напомним, ранее мэрия Казани опубликовала программу международного фестиваля «СоТворение».

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