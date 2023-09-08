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НовостиОбщество8 сентября 2023 13:40

В школах Чебоксар состоялась проверка работы новых КПП

Речь идет об образовательных учреждениях №№43, 53 и гимназии №46
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В результате проверки выяснилось, что турникетов достаточно для пропуска потока детей.

В результате проверки выяснилось, что турникетов достаточно для пропуска потока детей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Чебоксар 8 сентября состоялась проверка работы новых контрольно-пропускных пунктов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Денис Спирин.

Речь идет о школах №№43, 53 и гимназии №46. В результате проверки выяснилось, что турникетов достаточно для пропуска потока детей.

Помимо этого, Спирин обсудил с директорами вопросы выполнения подрядчиками работ по обустройству входных групп, освещения, содержания КПП в зимнее время, а также ограничения на проезд и стоянку автомобилей у школ. По его словам, безопасность детей всегда будет в приоритете.

Напомним, в двух районах Казани появятся три школы на 3,8 тысячи мест.

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