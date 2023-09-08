В школах Чебоксар состоялась проверка работы новых КПП

В результате проверки выяснилось, что турникетов достаточно для пропуска потока детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Чебоксар 8 сентября состоялась проверка работы новых контрольно-пропускных пунктов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Денис Спирин.

Речь идет о школах №№43, 53 и гимназии №46. В результате проверки выяснилось, что турникетов достаточно для пропуска потока детей.

Помимо этого, Спирин обсудил с директорами вопросы выполнения подрядчиками работ по обустройству входных групп, освещения, содержания КПП в зимнее время, а также ограничения на проезд и стоянку автомобилей у школ. По его словам, безопасность детей всегда будет в приоритете.

Напомним, в двух районах Казани появятся три школы на 3,8 тысячи мест.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram