В августе выдачи ипотеки в Татарстане достигли рекорда

ВТБ в Татарстане предоставил жителям республики рекордный объем ипотеки в августе – 9,1 млрд рублей на покупку недвижимости, что более чем на 55% превышает объем июля.

В течение августа в ВТБ получили жилищные кредиты свыше 1700 жителей республики, что на 43% больше, чем месяцем ранее. Средний размер ипотечного кредита составил 5,2 млн рублей. Татарстан вошел в топ-з среди регионов-лидеров по объему выдач в августе после Москвы и области, Санкт-Петербурга.

Всего за январь-август клиенты ВТБ в Татарстане оформили 8 тысяч сделок на сумму 39,3 млрд рублей, что в 4,8 раз превышает сумму выданных средств на покупку жилья за аналогичный период 2022 года.

«Выдачи августа побили все рекорды пиковых продаж прошлых лет и оказались максимальными за годы работы банка. Объем выдач за один месяц впервые превысил 9 млрд рублей. Причиной ажиотажного спроса, кроме естественного желания улучшить жилищные условия, сделать это по приемлемым ставкам. Клиенты стремились оформить сделки по одобренным ставкам на фоне грядущего повышения условий по базовым программам. Для тех, кто подал заявку до 20 августа и получил одобрение, мы сохранили возможность приобрести жилье на прежних условиях в срок до 18 сентября. Только за последние две недели количество ипотечных заявок в офисах ВТБ увеличилось примерно в два раза. Усилия нашей команды и интерес татарстанцев к жилищным кредитам банка позволяет ВТБ выдавать каждую четвертую ипотеку в республике», – отметила управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина.

В целом по стране ВТБ в августе также поставил рекорд: в этом месяце ипотеку в банке получили около 35,3 тысячи клиентов, а общий объем сделок приблизился к 180 млрд рублей, что на 46% превысило итоги июля. ВТБ в августе также поставил рекорд: в этом месяце ипотеку в банке получили около 35,3 тысячи клиентов, а общий объем сделок приблизился к 180 млрд рублей, что на 46% превысило итоги июля.