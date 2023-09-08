В Набережных Челнах водитель маршрутки умер во время рейса

Перед началом движения с остановки водитель скрючился от боли и потерял сознание. Фото: Иван ВИСЛОВ

В четверг, 7 сентября, в районе 23-го комплекса на проспекте Сююмбике в Набережных Челнах столкнулись маршрутка и Daewoo Matiz.

По предварительной версии, причиной аварии послужила смерть водителя маршрутного автобуса за рулем. Перед началом движения от остановки 62-летний мужчина скрючился от боли и потерял сознание. Находившиеся рядом пассажиры пытались привести водителя в себя, но безуспешно.

Микроавтобус автоматически продолжил движение, наехал на припаркованную иномарку, а после въехал в дорожное ограждение. В ДТП больше никто не пострадал. Водитель скончался еще до приезда врачей, сообщают «Челнинские известия».

Ранее стало известно, что челнинцы примут участие в благоустройстве озера «Лесное».

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