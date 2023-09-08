На портале «Госуслуг РТ» создадут «Единый кабинет согласований»

Разработанный кабинет поможет оптимизировать сроки предоставления государственных и муниципальных услуг. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Портал «Госуслуг РТ» будет модернизирован, на платформе создадут «Единый кабинет согласований». Работа проводится для улучшения состояния инвестиционного климата. Постановление подписано главой правительства республики Алексеем Песошиным.

Разработанный кабинет поможет оптимизировать сроки предоставления государственных и муниципальных услуг. К сервису будут подключены сетевые и ресурсоснабжающие компании, а также предприятия-собственники инженерной инфраструктуры.

Ранее мы сообщали, что Минцифры РФ готово заплатить 50 миллионов рублей за выявление уязвимостей портала госуслуг.

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