Глава Татарстана встретился с губернатором Кировской области

По мнению Минниханова, форум будет полезным для знакомства с потенциалом китайского рынка. Фото: rais.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с губернатором Кировской области Александром Соколовым. Стороны обсудили итоги первого дня российско-китайского форума «РОСТКИ», сообщает пресс-служба главы региона.

Александр Соколовский прибыл в Казань для участия в форуме. По мнению Минниханова, это мероприятие будет полезным для знакомства российских регионов с потенциалом китайского рынка.

Также в беседе была поднята тема торгово-экономического сотрудничества Татарстана и Кировской области. В ближайшее время будут создаваться совместные проекты. Речь идет об инвестировании в сферу молокопереработки, о создании тепличных хозяйств и взаимодействии в сфере строительства.

Напомним, Рустам Минниханов открыл российско-китайский форум «РОСТКИ».

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