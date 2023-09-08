«Мама, забери меня!»: В Татарстане пятилетний ребенок оказался один в запертой квартире

Чтобы добраться до ребенка, спасатели использовали штурмовую лестницу. Фото: МЧС Татарстана

В четверг, 7 сентября, в Альметьевске жителей одного из домов на улице Заслонова не на шутку перепугал пятилетний мальчик. Он высовывался из окна квартиры четвертого этажа, стучал по стеклу и истошно кричал: «Мама, забери меня!». Дошло до того, что пришлось вызывать экстренные службы.

«В квартире был только ребенок, его родителей там не было. Спасатели вместе с пожарными при помощи штурмовой лестницы забрались в квартиру через балкон», - сообщает МЧС Татарстана.

Они убедились, что с мальчиком все хорошо и связались с его матерью. Пока она мчалась домой, спасатели присматривали за ребенком.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram