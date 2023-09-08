В Набережных Челнах с 10 сентября отменят движение трамваев из-за ремонта путей

Ремонт трамвайных путей продлится с 10 сентября по 15 октября.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Набережных Челнах отменят движение трамваев из-за капитального ремонта путей. Речь идет об улице Машиностроительной вдоль первой автодороги, сообщают местные перевозчики.
Общественный транспорт перестанет ходить от остановки «Управление ГИБДД» до «Пединститута» в направлении поселка Сидоровка. Однако в обратном направление движение не остановят.
Отметим, ремонт трамвайных путей продлится с 10 сентября по 15 октября. А курсировать транспорт маршрутов №№ 2, 6, 8 в сторону поселка Сидоровка будет по Набережночелнинскому проспекту.
Напомним, на нескольких улицах Казани из-за проведения фестивалей ограничат движение.
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