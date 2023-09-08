В Казани в 2021 году в тестовым режиме был запущен электробус Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани из-за отсутствия инфраструктуры не закупают электробусы. Тем более этот вид транспорта намного дороже троллейбусов, сообщает Комитет по транспорту города.

Электробусы производит набережночелнинский КАМАЗ. В связи с этим местных жителей мучал вопрос, почему их не запускают в столице Татарстана.

Отметим, в 2021 году в тестовым режиме был запущен электробус. За три месяца работы он перевез 38 тысяч пассажиров.

Напомним, ранее в Казани на маршрут вышел троллейбус нового поколения с кондиционером.

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