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НовостиОбщество8 сентября 2023 8:12

В Казани из-за отсутствия инфраструктуры не закупают электробусы

Также этот вид транспорта намного дороже троллейбусов
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В Казани в 2021 году в тестовым режиме был запущен электробус

В Казани в 2021 году в тестовым режиме был запущен электробус

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани из-за отсутствия инфраструктуры не закупают электробусы. Тем более этот вид транспорта намного дороже троллейбусов, сообщает Комитет по транспорту города.

Электробусы производит набережночелнинский КАМАЗ. В связи с этим местных жителей мучал вопрос, почему их не запускают в столице Татарстана.

Отметим, в 2021 году в тестовым режиме был запущен электробус. За три месяца работы он перевез 38 тысяч пассажиров.

Напомним, ранее в Казани на маршрут вышел троллейбус нового поколения с кондиционером.

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