На начальном этапе планируют изготовить от 60 до 70 установок. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В Татарстане запустят производство ветроэнергетических установок. Их мощность составит 5,3 милливатт. Об этом на сессии сообщил руководитель направления по развитию чистой энергетики АО «Силовые машины» Василий Горяев.

По словам Горяева, на начальном этапе планируют изготовить от 60 до 70 установок. В настоящее время идет активное взаимодействие с китайскими партнерами. Однако в течение двух-трех лет производство будет осуществляться полностью из отечественных материалов.

Как отметил спикер, идет процесс поиска технологических партнеров, поставщиков и кадров. При этом организация самого завода займет около года.

Напомним, в Казани также разработают полный привод для фургона Sollers Atlant.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram