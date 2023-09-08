В Набережных Челнах заявили о готовности к перевозкам на «Метеоре» по Каме

В Набережных Челнах теплоход «Метеор» будет отправляться до Сарапула. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах заявили о готовности к перевозкам на теплоходе «Метеор» по Каме. Для этого в городе имеется вся необходимая инфраструктура, сообщает администрация татарстанского автограда.

Теплоход будет отправляться до Сарапула. В настоящее время осуществляется перевозка водным транспортном по маршруту Набережные Челны - Соколки. Отправка выполняется с причала на улице Центральной.

Кроме того, рассматриваются еще два пункта отправки из автограда. Речь идет о Нижнекамске и Елабуге.

Напомним, в речпорту Казани на воду спустили два новых теплохода.

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