В субботу, 9 сентября, днем температура воздуха составит от +17 до +22 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане в выходные ожидается до +22 градусов. А понижение температуры было связано с вторжением холодного воздуха полярных широт, сообщает Гидрометцентр республики.

В пятницу, 8 сентября, днем температура воздуха составит от +12 до +17 градусов. В этот день погода будет облачной с прояснениями, а порывы северо-западного ветра местами достигнут 14 метров в секунду.

В субботу, 9 сентября, ночью столбик термометра покажет от +5 до +10 градусов, а днем - от +17 до +22 градусов. В дневное время порывы северо-западного местами достигнут 20 метров в секунду.

В воскресенье, 10 сентября, ночью ожидается от +7 до +12 градусов. Днем прогнозируется от +15 до +20 градусов. Также местами пройдет небольшой дождь.

Напомним, Юрий Переведенцев спрогнозировал приход в Татарстан бабьего лета в сентябре.

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