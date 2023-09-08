В Набережных Челнах от гриппа прививку сделают более 337 тысяч человек

В настоящее время прививку сделали 21 тысяча человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Набережных Челнах от гриппа планируют привить более 337 тысяч человек, в том числе 90 тысяч детей. Об этом на пресс-конеренции сообщил главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев.

По словам Бариева, вакцинация должна охватить не менее 65% жителей. В настоящее время прививку сделала 21 тысяча человек. Из них три тысячи являются детьми.

Как отметил спикер, в городских поликлиниках имеется два вида вакцин - «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Их начитывается в количестве 72 тысяч и 13 тысяч единиц соответственно. Самыми уязвимыми к гриппу остаются дети, беременные женщины и лица с хроническими заболеваниями.

Напомним, четыре штамма гриппа ожидают в Набережных Челнах осенью 2023 года.

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