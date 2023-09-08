Четыре штамма гриппа ожидают в Набережных Челнах осенью 2023 года

Бариев считает, что обезопасить горожан может вакцинация Фото: Иван МАКЕЕВ

Четыре штамма гриппа ожидают в Набережных Челнах в текущем сезоне – по два вида гриппа «А» и «Б». Такое заявление сделал главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев.

Осложнениями заболевания могут стать гайморит, бронхит, пневмония и фронтит. Бариев считает, что обезопасить горожан может вакцинация. Ею нужно охватить 60% населения.

Ранее мы сообщали, что прошлый сезон гриппа и ОРВИ в Татарстане завершился в марте.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram