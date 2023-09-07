Банки реструктурировали жителям РТ кредиты на 13,7 млрд рублей

С января 2024 года появится механизм постоянных кредитных каникул. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С марта по июнь 2023 года банки реструктурировали татарстанцам более 30 тысяч кредитов на общую сумму 13,7 млрд рублей. Как сообщили в Нацбанке РТ, в большинстве случаев изменить график погашения долга можно было в рамках собственных программ банков.

Управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Банка России Марат Шарифуллин отметил, что кредитные каникулы помогли многим взять паузу и справиться с временными трудностями.

С января 2024 года появится механизм постоянных кредитных каникул. Так, приостановить платежи по кредиту или займу можно будет при снижении дохода заемщика более чем на 30% или если человек пострадал от ЧС.

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