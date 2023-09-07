Егор Сорокин подпишет контракт с «Рубином» на один сезон

Защитник в 2019 году ушел из «Рубина» за 3 миллиона евро. Фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин в ближайшее время сменит клуб. Он перейдет в «Рубин», контракт будет подписан до конца сезона 2023/24, сообщил «КП-Казань» собственный источник близкий к ситуации в клубе.

Отметим, что Сорокин для «Рубина» не новый игрок. Футболист уже выступал за казанскую команду. В 2019 году он перешел из нее за 3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне в активе защитника три игры в составе второй команды южан.

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