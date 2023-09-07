Суд Казани отправил охранника под арест после смертельной драки в рок-баре

Охранника обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вахитовский суд Казани избрал меру пресечения для охранника рок-бара, который 3 сентября устроил в заведении на улице Пушкина драку со смертельным исходом.

Напомним: между посетителем и охранником возник конфликт, последний ударил клиента в челюсть и тот упал, потеряв сознание. На следующий день мужчина, несмотря на усилия врачей, скончался.

Охранника обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Как сообщает Татар-информ, суд отправил злоумышленника под арест на два месяца.

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