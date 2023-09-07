Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 сентября 2023 15:17

В Челнах запустят производство подшипников для нужд КАМАЗа

Общий объем инвестиций на первом этапе составит 1,5 миллиарда рублей
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Годовая мощность производства составит 700 тысяч экземпляров.

Годовая мощность производства составит 700 тысяч экземпляров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2024 году в Набережных Челнах собираются запустить первую линию производства подшипников для КАМАЗа. Готовность помочь в этом деле выразили китайские компании.

Как сообщил на российско-китайском форуме «РОСТКИ» депутат Госсовета РТ Руслан Нигматулин, общий объем инвестиций в проект на начальном этапе составит 1,5 миллиарда рублей.

«На данный момент идет закупка станков и оборудования для нашего завода. Китайские партнеры готовы с нами делиться информацией, технологиями», - отметил депутат.

Годовая мощность производства составит 700 тысяч экземпляров.

Напомним: Минниханов обсудил сотрудничество с китайской компанией CHN Energy.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram