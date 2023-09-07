В Челнах запустят производство подшипников для нужд КАМАЗа

Годовая мощность производства составит 700 тысяч экземпляров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2024 году в Набережных Челнах собираются запустить первую линию производства подшипников для КАМАЗа. Готовность помочь в этом деле выразили китайские компании.

Как сообщил на российско-китайском форуме «РОСТКИ» депутат Госсовета РТ Руслан Нигматулин, общий объем инвестиций в проект на начальном этапе составит 1,5 миллиарда рублей.

«На данный момент идет закупка станков и оборудования для нашего завода. Китайские партнеры готовы с нами делиться информацией, технологиями», - отметил депутат.

Годовая мощность производства составит 700 тысяч экземпляров.

Напомним: Минниханов обсудил сотрудничество с китайской компанией CHN Energy.

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