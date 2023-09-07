В этом сезоне театр «Мастеровые» в Челнах будет работать без главного режиссера

Было решено, что новый главный режиссер появится только после удачной постановки и после работы с артистами театра. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом театральном сезоне драмтеатр «Мастеровые» Набережных Челнов будет работать без главного режиссера. Как сообщил директор учреждения Армандо Диамантэ, подобрать такого человека трудно.

Было решено, что новый главный режиссер появится только после удачной постановки и после работы с артистами театра.

«Если мы увидим, что пришел единомышленник, человек достаточно высокого творческого уровня, хорошо коммуницирующий с конкретной труппой, тогда мы ему сделаем предложение», - отметил директор.

Напомним: в Казани состоялся показ спектакля «Убить императора» по пьесе Мо Яня.

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