9 сентября с 21:00 до 23:30 на линии будет курсировать десять составов. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Казанское метро ночью 9 сентября будет работать в усиленном режиме. Причиной стало проведение международного музыкального фестиваля «СоТворение», сообщает пресс-служба мэрии города.

В этот день с 21:00 до 23:30 на линии будет курсировать десять составов. Это является максимальным количеством электропоездов.

9 сентября метрополитен будет работать по обычному графику дня - с 6:00 до 00:00. К слову, с 1 сентября интервал движения поездов в казанском метрополитене сократился. Так, в утренние и вечерние часы курсирует десять электропоездов с интервалом 5 минут 33 секунды.

Напомним, у Центра семьи «Казан» для фестиваля «СоТворение» строят сцену весом 90,5 тонны.

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