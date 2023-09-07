Жителя Чувашии посадили за оскорбление участников «Бессмертного полка»

Чебоксарца приговорили к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чебоксарах вынесли приговор по уголовному делу 49-летнего местного жителя. Его признали виновным в реабилитации нацизма, передает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Суд установил, что в январе 2023 года мужчина разместил на своей странице в интернете видео. В нем подсудимый унизил и оскорбил участников акции «Бессмертный полк», а также высказал неуважение к людям из-за празднования Дня Победы.

Чебоксарца приговорили к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишили права заниматься администрированием сайтов, использовать электронные и информационно-телекоммуникационные сети на 3 года.

Ранее в Чувашии иностранца осудили за призывы к экстремизму.

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