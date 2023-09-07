В Казани изымут четыре участка из-за строительства водоотведения

Администрация Вахитовского и Приволжского районов уведомит собственников в течение 10 дней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Вахитовском районе Казани изымут четыре участка из-за строительства объектов систем водоотведения сооружений. Постановление об этом опубликовано в сборнике документов.

Руководитель исполкома города Рустем Гафаров поручил изъять объекты для муниципальных нужд путем выкупа. Речь идет о территориях по улице Хади Такташа, а именно двух участках площадью 552 квадратных метра, двух жилых домах в 165 квадратных метров, а также индивидуальном доме площадью 28 квадратных метров с пристройкой.

Администрация Вахитовского и Приволжского районов уведомит собственников в течение 10 дней. После оценки рыночной стоимости объектов недвижимости с владельцами заключат соглашение об изъятии.

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