Житель Набережных Челнов получил предостережение из-за хостела в подвале

Это помещение в многоэтажке было спроектировано при застройке дома. Фото: Виктор Гусейнов

Предприниматель из Набережных Челнов получил предостережение за организацию хостела в подвале дома. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Проверку информацию об организации хостела провели в доме 57-го комплекса. В ходе следствия выяснилось, что в помещении оборудовали отдельные комнаты с двухъярусными кроватями.

Это помещение в многоэтажке было спроектировано при застройке дома и принадлежит индивидуальному предпринимателю. Владелец решил организовать там хостел. Однако по закону это запрещено.

Напомним, Рустам Минниханов одобрил для Татарстана девять инвестпроектов на 43,4 миллиарда рублей.

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