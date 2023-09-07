Спектакль состоялся в Татарском государственном Академическом театре имени Галиаскара Камала. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани состоялся показ спектакля «Убить императора» по пьесе Мо Яня «Наш Цзин Кэ». Мероприятие прошло в преддверии международного форума «Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество». Об этом на встрече с журналистами сообщил режиссер постановки Артур Козин.

Главным героем спектакля стал воин Цзин Кэ - реальный исторический персонаж. Он покушается на императора Цинь Шихуанди, которому впервые удается объединить китайские царства. Этот повелитель славился и своей жестокостью. Однако главному герою совершить задуманное не суждено. Несмотря на это его имя для народа становится символом храбрости и жертвенности.

Отметим, спектакль состоялся в Татарском государственном Академическом театре имени Галиаскара Камала.

Напомним, с 7 по 8 сентября в Казани состоится первый российско-китайский форум «РОСТКИ».

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