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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 6:46

В Канаше один из посетителей кафе убил другого из-за мелкой ссоры

Ссора в кафе Чувашии закончилась убийством
Адам САГАЛ
Потерпевший скончался в больнице

Потерпевший скончался в больнице

Фото: принтскрин видео.

В Канаше (Чувашия) один из клиентов кафе убил другого посетителя заведения. Ссора между ними вспыхнула из-за малозначительного повода.

Инцидент произошел ночью 2 сентября. Конфликт случился между мужчинами 37 и 34 лет. В какой-то момент они вышли на улицу, где более старший посетитель достал нож и ударил им в живот оппонента. В тот же день потерпевший скончался в больнице.

Как сообщили в СУ СКР по Чувашии, подозреваемый заключен под стражу.

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