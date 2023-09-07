В Казани проблемой реновации «Новой Портовой» стало изъятие гаражей

По словам Латыповой, решение о комплексном развитии территории «Новой Портовой» было принято полгода назад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани основной проблемой реновации «Новой Портовой» стало изъятие земель гаражных кооперативов. Об этом на заседании сообщила заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства исполкома города Анастасия Латыпова.

По словам Латыповой, решение о комплексном развитии территории было принято полгода назад. На этом участке действует гаражная амнистия. Однако владельцы не оформленных гаражей могут предъявить претензию, чтобы их не уведомляли об изъятии.

Как отметила спикер, на территории действующего ГСК планируется входная группа на набережную с фуд-кортами, торговыми объектами и общественными пространствами.

Напомним, в Казани вдоль Кировской дамбы сделают зону отдыха у воды.

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