Мюзикл ТЮЗа Казани номинировали на национальную премию

Премьера «Книги силы» в постановке Дианы Сафаровой состоялась 24 декабря прошлого года. Фото: vk.com/kazantuz

Спектакль казанского ТЮЗа «Книга силы» получил номинацию на Национальную премию «Музыкальное сердце театра». Премия существует с 2006 года и присуждается по 18 конкурсным номинациям.

Постановка Татарстана представлена в четырех категориях: «Лучшая пьеса», «Лучшая сценография», «Лучшее световое оформление» , «Лучший продюсер». Также авторы будут бороться за приз зрительских симпатий, сообщает мэрия Казани.

Премьера «Книги силы» в постановке Дианы Сафаровой состоялась 24 декабря прошлого года.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram