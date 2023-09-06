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НовостиЗвезды6 сентября 2023 17:05

Мюзикл ТЮЗа Казани номинировали на национальную премию

Постановка «Книга силы» представлена в четырех категориях
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Премьера «Книги силы» в постановке Дианы Сафаровой состоялась 24 декабря прошлого года. Фото: vk.com/kazantuz

Премьера «Книги силы» в постановке Дианы Сафаровой состоялась 24 декабря прошлого года. Фото: vk.com/kazantuz

Спектакль казанского ТЮЗа «Книга силы» получил номинацию на Национальную премию «Музыкальное сердце театра». Премия существует с 2006 года и присуждается по 18 конкурсным номинациям.

Постановка Татарстана представлена в четырех категориях: «Лучшая пьеса», «Лучшая сценография», «Лучшее световое оформление» , «Лучший продюсер». Также авторы будут бороться за приз зрительских симпатий, сообщает мэрия Казани.

Премьера «Книги силы» в постановке Дианы Сафаровой состоялась 24 декабря прошлого года.

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