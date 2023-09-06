В Челнах планируют открыть производство спортивных автомобилей

Проект «Альфа Моторс» предполагает строительство завода по производству техники для активного отдыха и спорта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Инвестиционный Совет РТ одобрил в Набережных Челнах два новых инвестиционных проекта.

Так, «Альфа Моторс» планирует построить в городе завод по производству техники для активного отдыха и спорта. Компания планирует выпускать спортивные автомобили, санки-ледянки, минибайки, снегокаты, а также детские багги. Общий объем инвестиций составит 108 миллионов рублей.

Также был одобрен проект ТК «Барсавто», который предполагает запуск производства бортовых платформ для автотранспорта.

Как сообщили в мэрии Челнов, сейчас эти компании готовят пакет документов для вступления в число резидентов ТОР «Набережные Челны».

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