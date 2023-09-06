Шадаев заявил, что Kazan Digital Week станет самым массовым региональным мероприятием

Максут Шадаев заявил, что форум Kazan Digital Week станет самым массовым региональным мероприятием Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что форум Kazan Digital Week станет самым массовым региональным мероприятием. Об этом он сообщил на пресс-конференции. Принять участие в форуме можно будет бесплатно. В нем уже зарегистрировались 5,7 тысячи человек из 31 страны. На площадке выступят 462 спикера.

Как отметил Шадаев, с учетом большой популярности и спроса необходимо было снизить барьеры для распространения знаний и технологий участия в экспертных дискуссиях. В связи с этим цифры регистрации оказались в два раза больше, чем прошлогодние показатели.

Напомним, на Kazan Digital Week в 2023 году намерены провести кибербитву.

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