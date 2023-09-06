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НовостиОбщество6 сентября 2023 13:50

Шадаев заявил, что Kazan Digital Week станет самым массовым региональным мероприятием

Принять в нем участие можно будет бесплатно
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Максут Шадаев заявил, что форум Kazan Digital Week станет самым массовым региональным мероприятием

Максут Шадаев заявил, что форум Kazan Digital Week станет самым массовым региональным мероприятием

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что форум Kazan Digital Week станет самым массовым региональным мероприятием. Об этом он сообщил на пресс-конференции. Принять участие в форуме можно будет бесплатно. В нем уже зарегистрировались 5,7 тысячи человек из 31 страны. На площадке выступят 462 спикера.

Как отметил Шадаев, с учетом большой популярности и спроса необходимо было снизить барьеры для распространения знаний и технологий участия в экспертных дискуссиях. В связи с этим цифры регистрации оказались в два раза больше, чем прошлогодние показатели.

Напомним, на Kazan Digital Week в 2023 году намерены провести кибербитву.

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