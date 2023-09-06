Изменения коснутся части 1 статьи 116 Семейного кодекса региона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане сменившим пол жителям хотят запретить усыновлять детей. Соответствующие поправки подготовили депутаты Госсовета республики. Эта инициатива была обсуждена на выездном заседании. Изменения коснутся части 1 статьи 116 Семейного кодекса региона. Там будет указано, что лица, изменившие пол, не смогут стать усыновителями, в том числе, если на такой шаг решился один из супругов.

Как отметил один из участников заседания, это правило уже расписано в федеральном законе. Однако это не помешает республиканским депутатом выйти с такой законодательной инициативой.

Напомним, в Татарстане стали меньше жениться и больше разводиться.

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