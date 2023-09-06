В Чувашии руководство ж/д станции скрыло сход с рельсов девяти вагонов

О произошедшем стало известно только на следующее утро. Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В Канаше на железнодорожном пути на щебеночной базе Путевая 5 сентября около 19.00 с рельсов сошли девять пустых вагонов товарного поезда. По данному факту проводится проверка, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, причиной произошедшего могли стать неправильные действия при погрузочных работах», - отметили в надзорном ведомстве.

Руководство ж/д станции попыталось скрыть происшествие с вагонами. О нем стало известно только на утро следующего дня после того, как был вызван восстановительный поезд. Действия руководства станции также стало поводом для проверки.

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