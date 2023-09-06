В Чувашии груженный эвакуатор перевернулся после столкновения с кроссовером

Последствия ДТП. Фото: МВД по Чувашской Республике

Вечером 5 сентября на 30-м километре дороги А-151 «Цивильск-Ульяновск» вблизи села Шибылги столкнулись иномарка «Киа Селтос» и эвакуатор «Хендай».

Последствия ДТП. Фото: МВД по Чувашской Республике

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на встречную полосу водителя кроссовера. В результате ДТП пострадали 33-летний водитель легкового автомобиля и 35-летний пассажир эвакуатора. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает МВД по Чувашии.

Ранее в Чувашии иностранца осудили за призывы к экстремизму.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram