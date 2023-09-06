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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 12:01

В Чувашии груженный эвакуатор перевернулся после столкновения с кроссовером

В аварии на трассе «Цивильск-Ульяновск» пострадали два человека
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Последствия ДТП.

Последствия ДТП.

Фото: МВД по Чувашской Республике

Вечером 5 сентября на 30-м километре дороги А-151 «Цивильск-Ульяновск» вблизи села Шибылги столкнулись иномарка «Киа Селтос» и эвакуатор «Хендай».

Последствия ДТП.

Последствия ДТП.

Фото: МВД по Чувашской Республике

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на встречную полосу водителя кроссовера. В результате ДТП пострадали 33-летний водитель легкового автомобиля и 35-летний пассажир эвакуатора. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает МВД по Чувашии.

Ранее в Чувашии иностранца осудили за призывы к экстремизму.

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