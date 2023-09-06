Раис Татарстана отменил режим ЧС из-за засухи

Режим ЧС был введен 3 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Раис Татарстана Рустам Минниханов отменил режим чрезвычайной ситуации из-за почвенной засухи. Связано это с завершением мероприятий по преодолению последствий природного явления.

Режим ЧС был введен 3 июля, чтобы предотвратить угрозы продовольственной безопасности. Она возникла в результате комплекса таких опасных явлений, как заморозки, суховей, почвенная засуха, приведших к гибели сельскохозяйственных культур.

Ранее мы сообщали, что в Казани рекультивация иловых полей завершилась на 54%.

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