Денис Спирин: «Необходимо сделать всё от нас зависящее для безопасности детей»

На общегородской планерке в администрации г. Чебоксары и.о. начальника Управления образования Наталия Федорова доложила об исполнении задач по подготовке городских образовательных учреждений к новому учебному году.

В докладе главе г. Чебоксары Евгению Кадышеву и главе администрации г. Чебоксары Денису Спирину она отметила, что перед 1 сентября все учреждения прошли проверку готовности к ведению образовательного процесса.

Из бюджета г. Чебоксары выделено 142 млн рублей на устранение предписаний контрольно-надзорных органов, выполнение аварийных работ и на мероприятия в области антитеррористической защищенности. Большое внимание уделено комплексной безопасности в образовательных учреждениях. На охрану более чем 200 объектов образования сотрудниками частных охранных организаций направляется 117,3 млн рублей.

Решен вопрос по обеспечению системами автоматической разблокировки и открывания ворот в школах города, принято решение оснастить таким оборудованием все детские сады.

Целесообразность и необходимость использования данных систем подтвердило проходившее 29 августа Всероссийское учение по обеспечению комплексной безопасности учреждений образования. В учениях приняли участие 60 школ и 114 детских садов.

В новом учебном году в дошкольные образовательные учреждения ожидается поступление 5533 детей - таким образом, детские сады будут посещать около тридцати четырех тысяч воспитанников.

В этом учебном году в школах ожидается более 8,5 тысячи первоклассников. По предварительной информации, в двухсменном режиме будут работать 39 школ.

31 августа на городской конференции работников образования был дан старт ключевым позициям обновления системы образования.

Всего в образовательных организациях города работает 6743 педагога, 545 из них молодые специалисты. В 2022 году к работе приступили 264 молодых педагога, что на 11% больше, чем в 2021 году (2021 - 236 человек).

На 2023 - 2024 уч. год в школы города поступили более 42 тыс. новых учебников на сумму 24,4 млн рублей, а также более 2 тысяч экземпляров единых учебников истории для 11 классов.

Вопрос организации горячего питания находится на постоянном контроле администрации города, образовательных учреждений и родительской общественности.

Льготным горячим питанием охвачено более 7 тысяч воспитанников детских садов и учащихся школ, из бюджета города на эти цели направляется около 86 млн рублей (в 2022 году - 73,7 млн рублей). Более 30 тысяч учеников 1-4 классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием, в 2023 году на эти цели направляется 300 млн рублей (в 2022 году - 265 млн рублей).

По многочисленным обращениям родителей организован подвоз к месту обучения учащихся, проживающих в удаленных районах города. Парк школьных автобусов составляет 11 единиц. Все автобусы оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами и тревожной кнопкой, в соответствии с требованием законодательства по перевозке детей. К местам учебы планируется перевозить более восьмисот детей, проживающих в мкр Соляное, Садовый, Чандрово, пос. Сосновка.

При обсуждении вопроса Денис Спирин сделал особый акцент на теме безопасности в школах:

- Вижу по соцсетям, что у чебоксарцев неоднозначное отношение к КПП на входе к школам. Хочу напомнить, что мы живем в непростое время и необходимо сделать всё от нас зависящее для безопасности детей. Действия Управления образования считаю обоснованными, но отдельные вопросы по обеспечению доступа нужно доработать.

СПРАВКА

Всего в Чебоксарах 179 образовательных организаций с охватом более 100 тысяч детей: 114 детских садов, 60 школ, 2 организации дополнительного образования детей, 3 загородных оздоровительных лагеря.