В Чебоксарах обсудили ход работ на дорожных объектах

О текущем состоянии работ на ключевых дорожных объектах столицы Чувашии доложил руководству города на общегородском совещании и.о. начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи Дмитрий Денисов. Планерку в городской администрации сегодня, 4 сентября, провели глава города Чебоксары Евгений Кадышев и глава администрации города Чебоксары Денис Спирин.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается строительство ул. 1-я Южная. В соответствии с контрактом работы проводит подрядчик ООО «Стройка-21». Стоимость контракта - 72,3 млн рублей. Степень готовности объекта составляет 40%. Работа проводится с опережением графика, в настоящее время ведется устройство насыпи.

Реконструкция еще одного объекта дорожного нацпроекта - ул. Гражданская - завершена на 95%. Установлены ограждения, в срок до 1 октября т.г. необходимо выполнить благоустройство и озеленение.

Проектная документация по реконструкции дороги на ул. Пархоменко находится на проверке в государственной экспертизе. Объект является переходящим на 2024 год. Проект предусматривает расширение проезжей части и устройство парковки в районе глазной больницы. Предварительная стоимость проекта - 60 млн рублей.

За счет средств муниципального бюджета ведется реконструкция моста на ул. Полевая. Работа проводится во исполнение решения суда, контракт стоимостью 22 млн рублей заключен с ООО «Дорстройсервис». На сегодня на объекте ведется переустройство газопровода, после реконструкции мост будет представлять собой водопропускное сооружение в виде трубы с насыпью. Работы на этом дорожном объекте должны быть завершены до 30 ноября т.г.

Ход работ на ключевых транспортных магистралях города Чебоксары находится на особом контроле главы администрации г. Чебоксары Дениса Спирина.