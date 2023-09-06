В эти дни будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве.

С 11 по 14 сентября в Беларуси пройдут Дни культуры Татарстана. В этот период состоится открытие выставок, дни кино, концерты татарстанских исполнителей и коллективов, а также круглый стол по теме «Создание условий для развития народных ремесел».

На сцене выступят государственный камерный хор, государственный ансамбль фольклорной музыки Татарстана и оркестр народных инструментов «Казан нуры». В эти дни подпишут соглашения о сотрудничестве Национального музея Татарстана и Национального исторического музея Беларуси, сообщает пресс-служба Минкульта республики.

Ранее стало известно, что в Казани впервые в России покажут китайский спектакль «Наш Цзин Кэ».

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