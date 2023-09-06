В Казани экс-глава Спурт Банка Евгения Даутова выступила с последним словом

Предварительная дата оглашения приговора - 15 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 6 сентября, в Вахитовском районном суде Казани экс-глава Спурт Банка Евгения Даутова выступила с последним словом. Обвиняемая просила оправдать ее.

Даутова обвиняется в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в 2013-2017 годах она выдавала необеспеченные кредиты себе и 11 аффилированным организациям. Ущерб банку составил более 890 миллионов рублей. Гособвинение предложило освободить Даутову от наказания по двум эпизодам по истечению сроков давности, а по третьему - осудить на 6 лет колонии общего режима.

Сама Евгения Даутова вину не признает, уверяя, что неуплата кредитов произошла не из-за ее действий, а по причине банкротства ГК «КЗСК». Предварительная дата оглашения приговора - 15 сентября, сообщает «Бизнес Online».

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