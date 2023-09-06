В Татарстане установят правила льготного проезда по платным трассам

Распознавать такой транспорт будут по госномерам и специальным отличительным знакам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане изменят порядок взимания платы за проезд по платным дорогам общего пользования или платным участкам таких дорог. Соответствующий проект постановления правительства республики проходит антикоррупционную экспертизу.

В документ добавят новый пункт - льготный или бесплатный проезд. Этим правом смогут воспользоваться автомобили экстренных служб, включая скорую помощь и полицию, почтовые машины, а также автобусы, перевозящие детей.

Распознавать такой транспорт будут по госномерам и специальным отличительным знакам. Полицейские, пожарные машины и скорую будут определять по наличию устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, а также цветографической схеме на корпусе.

Ранее метеоролог Переведенцев назвал дату резкого похолодания в Татарстане.

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