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НовостиАвто6 сентября 2023 8:31

В Татарстане установят правила льготного проезда по платным трассам

Этим правом смогут воспользоваться автомобили экстренных служб, почта и автобусы, перевозящие детей
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Распознавать такой транспорт будут по госномерам и специальным отличительным знакам.

Распознавать такой транспорт будут по госномерам и специальным отличительным знакам.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане изменят порядок взимания платы за проезд по платным дорогам общего пользования или платным участкам таких дорог. Соответствующий проект постановления правительства республики проходит антикоррупционную экспертизу.

В документ добавят новый пункт - льготный или бесплатный проезд. Этим правом смогут воспользоваться автомобили экстренных служб, включая скорую помощь и полицию, почтовые машины, а также автобусы, перевозящие детей.

Распознавать такой транспорт будут по госномерам и специальным отличительным знакам. Полицейские, пожарные машины и скорую будут определять по наличию устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, а также цветографической схеме на корпусе.

Ранее метеоролог Переведенцев назвал дату резкого похолодания в Татарстане.

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