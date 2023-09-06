Метеоролог Переведенцев назвал дату резкого похолодания в Татарстане

В Татарстан придет циклон из Северной Атлантики, который и принесет понижение температуры и осадки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане ожидается резкое похолодание – на территорию республики надвигается циклон. Об этом рассказал метеоролог, профессор КФУ Юрий Переведенцев.

Пока погоду в Татарстане определяет гребень антициклона, центр которого находится в Европе. Температура в республике установилась на четыре градуса выше нормы.

Резкое похолодание ожидается в четверг, 7 сентября. Дневная температура опустится до 13-15 градусов, пойдут дожди. В Татарстан придет циклон из Северной Атлантики, который и принесет понижение температуры и осадки, сообщает пресс-служба КФУ со ссылкой на Переведенцева.

Похолодание будет недолгим, уточнил синоптик. Уже в субботу, 9 сентября, будет солнечно и воздух станет теплее – до плюс 17 градусов, а на следующий день – до плюс 20 градусов.

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