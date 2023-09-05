В Татарстане осужденный с подростками похитил рельсы на 5 млн рублей

Мужчина с сообщниками орудовал на территории Татарстана, Марий Эл и Ульяновской области. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Суд в Татарстане признал 38-летнего жителя Ульяновска виновным в вовлечении подростков в преступную группу и похищении железнодорожных рельс. Его за это приговорили к 6 годам и 2 месяцам колонии, сообщает следственный комитет республики.

«Мужчина сотрудничал со следствием поэтому его подельников будут судить отдельно», - также отметили в ведомстве.

Было доказано, что осенью 2020 года осужденный отбывал наказание за другое преступление. Это были принудительные работы в казанском исправительном центре. Там он умудрился создать целую преступную группу, в которую вовлек, в том числе и подростков. Криминальная компания занималась тем, что похищала железнодорожные рельсы и металлические отбойники. Всего лишь за один год они украли 1,5 километра путей на 5 миллионов рублей. Орудовала группировка нее только в Татарстане, но также в Марий Эл и Ульяновской области. Всего от их рук пострадали девять предприятий на сумму более 16 миллионов рублей. Задержали преступников в феврале 2022 года.

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