В Казани из-за аварии не ходят троллейбусы №5, 9, 12 и трамвай №4

На месте работают аварийные службы. Фото: Мэрия Казани

На пересечении улиц Зорге и Юлиуса Фучика сторонний транспорт повредил контактную сеть. В связи с этим временно приостановлено движение троллейбусов №5, 9, 12, а также трамвая №4.

Трамвай №4 ходит на участке от улицы Халитова до разворотной петли остановки «Сады». Троллейбусы №9 и 12 курсируют от остановки «Сквер Тукая» до Танкового кольца.

На месте работают аварийные службы. Горожан просят заранее планировать свой маршрут, предупреждает МУП «Метроэлектротранс».

Ранее стало известно, что в казанских троллейбусах установят систему оплаты проезда без кондуктора.

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