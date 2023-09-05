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НовостиЗвезды5 сентября 2023 12:43

В Казани впервые в России представят китайский спектакль «Наш Цзин Кэ»

Его покажут на российско-китайском форуме «РОСТКИ»
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В программе форума запланированы семинары по китайской каллиграфии и живописи.

В программе форума запланированы семинары по китайской каллиграфии и живописи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 7 по 8 сентября в Казани состоится первый российско-китайский форум «РОСТКИ». На нем впервые в России будет представлен спектакль «Наш Цзин Кэ» по пьесе лауреата Нобелевской премии Мо Яня.

Помимо этого в программе форума запланированы концерты, выставки, мастер-классы по созданию национальных костюмов и блюд, показательные выступления по единоборствам, а также семинары по каллиграфии и живописи, заявила пресс-служба мероприятия.

Ранее стало известно, что Казань и Китай свяжет новый прямой авиарейс.

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