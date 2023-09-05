В Альметьевске спасатели помогли трехлетней девочке, застрявшей между прутьями

Спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента отогнули металлические прутья. Фото: МЧС Татарстана

В Альметьевске спасатели выезжали по вызову на проспект Строителей, чтобы помочь ребенку. Трехлетняя девочка просунула голову между металлическими прутьями игрового домика, однако самостоятельно выбраться уже не смогла.

Спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента отогнули металлические прутья и освободили девочку. После этого ребенка передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

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